مسلسل الصفارة في رمضان حصريا على dmc.. «أحمد أمين يعود للماضي»

أعلنت قناة «دي إم سي» عرض مسلسل الصفارة حصريا داخل مصر عبر شاشاتها خلال شهر رمضان الكريم الذي يبدأ مع نهاية شهر مارس الجاري، وهو البطولة الأولى للفنان أحمد أمين في الدراما التلفزيونية الرمضانية، ويشاركه عدد من الوجوه الشابة ويدور في إطار كوميدي.

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين ومايا أسامة أحدي متسابقات برنامج الدوم، كما يضم المسلسل طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة

مسلسل الصفارة من انتاج ميديا هاب

تدور قصة مسلسل الصفارة حول دور مرشد سياحي يدعى فؤاد، يسرق صفارة أثرية تاريخية من سيوة ترجعه للماضي 3 دقائق يغير في هذه الدقائق الأحداث التي يرغب في تغييرها ثم يعود مره أخرى للحاضر.

ومن المقرر ان يقدم أحمد أمين خلال الحلقات أغنية جديدة من المقرر أن تعرض خلال المسلسل.

مسلسل الصفارة من تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.