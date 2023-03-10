مدير قطاع عمليات «صناع الخير» لـ قناة الحياة: 16 ألف متطوع بمبادرة «كتف في كتف»

قال حامد إبراهيم مدير قطاع العمليات والبرامج بمؤسسة صناع الحياة، إن كل الجمعيات بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مستوى الجمهورية تستعد لانطلاق مبادرة «كتف في كتف»، لافتا أن مؤسسة صناع الخير تشارك من خلال 16 ألف متطوع من أصل 20 ألف متطوع بالمؤسسة.

مشاركة في كل الأنشطة

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المؤسسة تشارك في كل الأنشطة سواء توزيع الكراتين أو المهرجانات للأطفال أو القوافل الطبية، وكل ذلك يعد رسالة أساسية للشعب المصري بأنه يوجد أمل واليوم فقط البداية.

من جانبه قال أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري، إن مبادرة كتف في كتف تتواجد في 27 محافظة من خلال قواعد بيانات مدروسة وتحديثها استعداد لهذه المبادرة ودخول شهر رمضان الكريم لتغطية أكبر عدد من الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

المبادرة في كل المحافظات

وأضاف «لبيب»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أن المبادرة موجودة في كل المحافظات والأماكن وتهدف لوصول المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.