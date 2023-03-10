«صناع الخير» لقناة الحياة: نشارك في مبادرة «كتف في كتف» بكراتين غذائية وبطاطين

قال محمود الحجر، مسؤول مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة تساهم ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي «كتف في كتف» بتوزيع الأغذية والبطاطين على الأسر المحتاجه والأولى بالرعاية، «المؤسسة مشاركة بكراتين مواد غذائية وبطاطين، والتوزيع بيتم على الأسر الأكثر احتياجا وبالتنسيق مع المحافظات».

الحجر: ستكون أولي مناطق التوزيع ضمن المبادرة

وأضاف «الحجر»، خلال استضافته ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي «كتف في كتف»، ويقدمه برنامج «أهل بلدنا»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة ستتحرك من مدينة شرم الشيخ وحتى طور سيناء، وستكون أولي مناطق التوزيع ضمن المبادرة.

4 آلاف متطوع بالمبادرة

واستطرد: «الأمر مختلف تماما قبل وبعد الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي، لأنه شرف كبير، وأحنا مشاركين في أكثر من فعالية، ومشاركين في انطلاق مبادرة كتف في كتف باستاد القاهرة يوم 17 بـ4 آلاف متطوع بجانب التوزيع في المحافظات إن شاء الله».