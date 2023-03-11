تفاصيل مصرع 4 طلاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بالدقهلية.. كانوا رايحين درس

اعتاد الأصدقاء الأربعة أبناء قرية تلبانة، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وهم «محمد خالد»، و «محمد إيهاب»، «إبراهيم شحاتة» و «فتحي عبده»، طلاب بالصف الأول الثانوي، التنقل بواسطة الدراجات النارية لقضاء احتياجاتهم والتنزه بها والذهاب إلى دروسهم الخصوصية إلًا أنه في أحد الأيام وفي طريقهم للدروس الخصوصية وقع حادث مروري أذهق أرواحهم جميعا.

تواصلت «الوطن» مع «محمد الحلواني» خال كل من الضحايا «محمد السلاموني» و «محمد قورة» من قرية تلبانة وقال إن هؤلاء الطلاب هم أصدقاء منذ الطفولة وأولاد عائلات كبيرة في قريتنا وكل فرد منهم يمتلك دراجة نارية بهدف التنقل بها وليس كما يقال التسلية أو عمل سباقات.

خال الطلاب: كانوا متوجهين إلى درس خصوصي

يضيف «الحلواني»: هؤلاء الشباب اعتادوا على الذهاب إلى دروسهم الخصوصية بالدراجات النارية خاصتهم وهم ليسوا أطفال بل شباب متفهم مدى خطورة هذه المركبة وتربيتهم الحسنة لا تسمح لهم بأن يتسببوا في أذى غيرهم، فكرة أنهم يستقلون الدراجات النارية بهدف السباق والحركات البهلوانية كما قيل لا أساس لها من الصحة.

حادث بين موتوسيكلات وتروسيكل على طريق تلبانة

يتابع «الحلواني» أنه في مساء الثلاثاء الماضي استعد الشباب الأربعة للذهاب إلى دروسهم الخصوصية وكل اثنين على موتوسيكل وأثناء ذهابهم على طريق « تلبانة - الجديدة » فاجأهم سائق التروسيكل كان يقف بعرض الطريق أي كان يقطع الطريق بشكل مخالف مما أدى إلى اصطدامهم بالتروسيكل وكانت الصدمة قوية جدا أدى إلى وفاة 4 أصدقاء في الحال، وإصابة سائق التروسيكل ببعض الكدمات المتفرقة بالجسم، ليتضح فيما بعد أن سائق التروسيكل سقط منه شيء فقطع الطريق بالعرض ليقف في منتصفه دون مبالاة أو اتخاذ الحذر من القادمين على هذا الطريق.

الحلواني: لما شاهدت منظر الجثامين اعتصر قلبي حزنا

ويواصل خال الضحايا: لقد هرعت أنا وأبناء قريتي إلى مكان الحادث وأبلغنا الإسعاف ومركز شرطة المنصورة، وبالفعل شاهدت منظر الجثامين اعتصر قلبي من الحزن والألم عليهم جميعا ولم أصدق ما حدث، كانت ليلة صعبة على قرية تلبانة بل محافظة الدقهلية كلها، الجميع تأثر على فقدان شباب بعمر الزهور في ساعة واحدة مازالوا في المرحلة الثانوية قاصدين العلم.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الجامعي لينتظر أهالي الضحايا تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة، وأصدرت النيابة العامة بعدها قرارا بدفن المتوفيين، لتتشح قرية تلبانة بالسواد ويخيم الحزن في أرجاء القرية، ويشيع أهالي البلدة الجثامين إلى مثواهم الأخير وسط حضور المئات من المواطنين وأعداد كبيرة من الأهالي لوداعهم

ورود بلاغ بالحادث

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم على طريق تلبانة جديدة الهالة بين تروسيكل ودراجة بخارية ووجود ضحايا.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تبين مصرع 4 شباب وإصابة خامس، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم، كما جرى نقل شاب المصاب للمستشفى للعلاج.