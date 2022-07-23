أخبار كفر الشيخ في 24 ساعة.. مصرع 4 طلاب في حادث سير وغرق 3 بمصيف بلطيم

كانت الـ24 ساعة الماضية مليئة بحوادث السير والغرق في محافظة كفر الشيخ، إذ شهدت مصرع 4 طلاب بالمرحلة الثانوية إثر حادث، كما شهدت غرق 3 من أبناء المحافظة.

ودع الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، 4 طلاب لقوا مصرعهم إثر حادث سير عقب انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة، واتشحت صفحات ذويهم وأصدقاءهم على مواقع التواصل بالسواد حدادا على فراقهم.

غرق 3 شباب

كما شهدت المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، مصرع 3 شباب غرقا بمياه مصيف بلطيم، على مقربة من سواحل قرية الشهابية وكانت المفاجأة الكبرى أن من بين الغرقى شقيقين وابن عمومتهم، وتم انتشال الجثامين ونقلها إلى محافظة القليوبية، مسقط رأس الضحايا، وتم تشيعهم إلى مثواهم الأخير وسط حالة من الحزن الشديد.

إصابة سيدة

كما أصيبت سيدة في عقدها الثالث إثر اصطدام قطار بها في محطة دسوق، وتم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج، علاوة على إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بمشاجرة بإحدى قرى مدينة سيدي غازي.