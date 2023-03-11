3 أسباب لتراجع أسعار الأسماك في محافظات الدلتا.. «كيلو البلطي بـ35 جنيها»

كشف كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بكفر الشيخ، أن أسعار الأسماك بمحافظات الدلتا شهدت تراجعا منذ مطلع شهر مارس الجاري بواقع 15%، خاصة في أسعار أسماك البوري والبلطي والدنيس والقراميط والبليمي، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين.

تراجع كبير في أسعار الأسماك

وأوضح «الشامي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار بعض أنواع الأسماك في محافظات الدلتا ترجع لعدد من الأسباب، والتي تتخلص فيما يلي:

- زيادة المنتج من الأسماك خاصة البلطي والبوري في هذا التوقيت من خلال المزارع السمكية.

- عودة حركة الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط بكثافة وصيد كميات كبيرة من أسماك البوري البحري.

- ممارسة حرفة الصيد بـ«السنارة»، والتي يتم خلالها صيد أسماك البلطي والقراميط للأشخاص من هواة الصيد.

انفخاض أسعار بعض الأسماك

وأشار أن أسعار الأسماك ببورصة أسماك كفر الشيخ والتي شهدت تخفيضات كالتالي:

- سعر كيلو السمك البلطي 35 جنيها، بانخفاض قدره 15 جنيها لكل كيلو.

- سعر كيلو السمك البوري 50 جنيه، بانخفاض20 جنيها لكل كيلو.

- سعر كيلو السمك البليمي 35 جنيها، بانخفاض 12 جنيها لكل كيلو.

- سعر كيلو السمك الدنيس 85 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو القراميط 22 جنيها، بانخفاض 7 جنيهات لكل كيلو.

يذكر أن بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ تعد البورصة الرئيسية الوحيدة في محافظات الدلتا، حيث تنتج المحافظة نحو 45% من أسماك البوري والبلطي والقراميط على مستوى محافظات الجمهورية.