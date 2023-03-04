سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. «البلطي» يتراجع 15 جنيها للكيلو

سجَّل سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، تراجعا كبيرا للغاية في بعض من الأنواع سواء البحرية أو النيلية، وذلك وفقا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت، حيث تُعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة في محافظات الدلتا.

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم

وكشف كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم قد شهد تراجعا ممتازا في أسعار البلطي، والبوري، والكابوريا، إذ سجلت أسعارها اليوم السبت، التالي:

سعر السمك البلطي يبدأ من 39حتى 55 جنيها للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، وسط تراجع بلغ 11 جنيها لكل كيلو.

سعر أسماك البوري «الطوبار» يبدأ من 51 حتى 67 جنيها للكيلو من الحجم الكبير، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر أسماك الكابوريا، 56 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ 4 جنيهات لكل كيلو.

سعر السمك البياض، 70 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري، 53 حتى 67 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ 4 جنيهات لكل كيلو.

سعر السمك البليمي، 42 جنيها للكيلو، وسط تراجع 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر سمك «المبروك» 35 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء، 25 جنيها للكيلو، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن، 23 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع بلغ 4 جنيهات لكل كيلو.

سعر الجمبري الأحمر، يبدأ من 95 جنيهًا للكيلو من الحجم الصغير، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر الجمبري، 300 جنيه للكيلو من الحجم الكبير، وسط تراجع بواقع 10 جنيهات لكل كيلو.

سعر كيلو اللوت يبدأ من 105 جنيهات للكيلو.

سعر أسماك القاروص، 162 جنيها.

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم والمنتج

وأشار «كرم» إلى أن سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم سجل تراجعا يصب في مصلحة المستهلكين، لافتاً إلى أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 45% من أسماك البلطي، والبوري، والدنيس، والقراميط، على مستوى الجمهورية.

سعر سمك موسى، 103 جنيهات للكيلو.

سعر سمك الدنيس، 95جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار، 152جنيها للكيلو.

سعر السردين، 68 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع جنيهات لكل كيلو.

سعر الثعابين السمكية، يبدأ من 150 حتى 160 جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار، 170 جنيها للكيلو.

سعر السمك البربوني، 75 جنيها للكيلو.