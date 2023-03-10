البرلمان الأوروبي يوافق على قواعد جديدة لتوفير الطاقة وخفض الاستهلاك

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي والرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة لتوفير الطاقة لتفادي الاعتماد على الطاقة الروسية.

البرلمان الأوروبي: يجب خفض استهلاك الطاقة بنسبة 11.7%

وأوضح البرلمان - في بيان أورده على موقعه الإلكتروني - أنه يجب أن تضمن الدول الأعضاء بشكل جماعي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 11.7% على الأقل على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 (مقارنةً بتوقعات السيناريو المرجعي لعام 2020)، وسيصاحب هذا الهدف آلية مراقبة وإنفاذ قوية للتأكد من أن الدول الأعضاء تقدم مساهماتها الوطنية في هذا الهدف الملزم للاتحاد الأوروبي.

توفير الطاقة السنوي بنسبة 1.3%

كما اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي ورئاسة المجلس على توفير سنوي للطاقة من قبل الدول الأعضاء بنسبة 1.5% (في المتوسط) حتى عام 2030 بينما سيبدأ توفير الطاقة السنوي بنسبة 1.3% حتى نهاية عام 2025، وسيصل تدريجياً إلى 1.9% في الفترة الماضية حتى نهاية عام 2030. وينبغي تحقيق الأهداف من خلال تدابير على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، في قطاعات مختلفة - على سبيل المثال الإدارة العامة والمباني والشركات ومراكز البيانات.

وأصر أعضاء البرلمان الأوروبي على أن الخطة يجب أن تغطي بشكل خاص القطاع العام، والذي سيتعين عليه خفض استهلاكه النهائي للطاقة بنسبة 1.9% كل عام.