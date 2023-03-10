الأرصاد تكشف عن طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة مائية

يشهد طقس الإسكندرية غدا اعتدالا نسبيا في الطقس الشتوي، نظرا لارتفاع درجات الحرارة عما كان عليه الوضع اليوم ما يجعله طقسا شتويا مميزا، يعيقه فقط الشبورة المائية التي تتكاثر على الطرق مع صباح الغد.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 25 والصغرى 15، مع عودة الأمواج بشكلها الطبيعي بمقدار من 1.5 متر إلى مترين، وهو أمر معتدل بحسب وصفهم، مؤكدين على غياب سقوط الأمطار.

شبورة مائية مع طقس الإسكندرية غدا

وحذرت الأرصاد الجوية من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية غدا أبرزها نشاط الرياح بمعدل 30 كيلو متر في الساعة وهي التي تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، والتي تتمثل صعوبتها في الشعور ببرودة أكثر بالتحديد في الساعات الليلية ما يتطلب من المواطنين عدم الانخداع بطقس الصباح، وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.

علاوة على ذلك تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.