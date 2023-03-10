طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء مناسبة لممارسة الرياضة على الكورنيش (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، أجواء ساحرة مع اعتدال طقس الإسكندرية اليوم الذي يشهد ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة، ما شكل فرصة مميزة للمواطنين للتواجد على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط من أجل الاستجمام وممارسة الرياضة، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.

ورصدت عدسة «الوطن» الأجواء المميزة على شواطئ الإسكندرية في ظل تحسن حالة طقس الإسكندرية اليوم، واعتدال درجات الحرارة، وهي عوامل تشجع المواطنين على قضاء إجازة مميزة.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، يشهد تحسنا نسبيا مع غياب احتمالية سقوط أمطار، وتسجل درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك يأتي بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء، حيث بدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، مع اعتدال حركة أمواج البحر، ويتراوح ارتفاعها بين متر إلى متر ونصف.

دعوة للاستمتاع بالشواطئ مع طقس الإسكندرية

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن الشواطئ العامة مفتوحة مجانا أمام المواطنين لممارسة الرياضة، بينما يتم دفع قيمة التذكرة في حال رغبة أي من المواطنين استخدام خدمات الشاطئ، مشجعين المواطنين على استغلال طقس الإسكندرية المميز اليوم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.