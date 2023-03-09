الأرصاد تكشف توقعات طقس الإسكندرية غدا.. 5 نصائح لقائدي السيارات

يميل طقس الإسكندرية غدًا الجمعة إلى الدفئ حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13، إلى جانب وجود شبورة مائية صباحًا بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووفق توقعات الهيئة تتراوح حالة البحر المتوسط بين خفيف ومعتدل ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر ويكون اتاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وذلك ضمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا.وجود نشاط للرياح

وتتوقع الهيئة وجود رياح نشطة بسرعة 30 كيلو متر في الساعة وأن تكون السحب غائمة جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والتي من ضمنها محافظة الإسكندرية.

طقس الإسكندرية غدا

ومع توقعات بوجود شبورة ترصد «الوطن» تعليمات القيادة في الشبورة الصباحية وفق الإدارة العامة للمرور التي منها «استعمال المساحات الزجاجية باستمرار، وتهدئة سرعة السيارة قبل الدخول في مناطق الشبورة، والالتزام بتعليمات رجل المرور، وتشغيل أنوار الانتظار في السيارة حال الشبورة، والالتزام بإضاءة جميع أنوار السيارة إلى جانب أنوار الشبورة حال وجودها».

توقعات بعدم استقرار الجو بدءًا من يوم الإثنين المقبل

وتتوقع الهيئة وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.