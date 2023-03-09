طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة مع نشاط الرياح

شهد طقس الإسكندرية اليوم اعتدالا نسبيا في الطقس الشتوي، نظرا لارتفاع درجات الحرارة عما كان عليه الوضع ما يجعله طقسا شتويا مميزا، أعاقه فقط الشبورة المائية التي تكاثرت على الطرق صباح اليوم.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 23 والصغرى 12، مع عودة الأمواج بشكلها الطبيعي بمقدار من 1.5 متر إلى مترين وهو أمر معتدل بحسب وصفهم، مؤكدين على غياب سقوط الأمطار.

ظواهر طقس الإسكندرية اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية اليوم أبرزها نشاط الرياح بمعدل 36 كيلومترا في الساعة وهي التي تنشط على مناطق من السواحل الشماليه الغربية على فترات متقطعة، التي تتمثل صعوبتها في الشعور ببرودة أكثر بالتحديد في الساعات الليلية ما يتطلب من المواطنين عدم الانخداع بطقس الصباح، وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلا أنها قد اختفت منذ قليل لتصبح الحركة على الطرق بشكل أبسط وأفضل.