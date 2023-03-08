طقس الإسكندرية اليوم.. شبورة مائية كثيفة والحرارة 22 درجة

تساقطت الشبورة الكثيفة، على مختلف الطرق في محافظة الإسكندرية، والتي تربط عروس البحر مع المدن المجاورة في البحيرة ومرسي مطروح والمؤدية إلى القاهرة، والطرق القريبة من المسطحات المائية في ظل طقس غير مستقر خلال الساعات الأولي من صباح الأربعاء، على مختلف الانحاء.

تحذيرات من الغيوم والشبورة في الإسكندرية

وحذرت محافظة الإسكندرية من حالة الطقس اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لها، من الشبورة المائية، مشيرة إلى أن درجة الرؤية على الطرق غائمة جزئيا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتتراوح ما بين 40% وتصل حتى 85%، كما أن حالة استقرار البحر ما بين خفيف إلى معتدل، وهناك ارتفاع للأمواج من واحد متر وحتى 1.5 متر على جميع شواطئ وسواحل الإسكندرية.

درجات الحراره والرياح في الاسكندرية

وتسجل درجات الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم حسب هيئة الأرصاد الجوية، العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، كما تسجل سرعة الرياح 20 كم في الساعة بزيادة في نشاط الرياح عن المعدلات الطبيعية، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإسكندرية يسود بها طقس معتدل نهارا وبارد ليلا على مختلف الاحياء والمناطق السكنية.