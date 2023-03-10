طرق الاشتراك في مترو الخط الثالث وقطار العاصمة أونلاين.. شرط خاص للطلبة

حددت شركة «آر آية تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو «الخط الأخضر»، والقطار الكهربائي الخفيف «قطار العاصمة الإدارية»، طرق الاشتراك أونلاين في تذاكر المترو وقطار العاصمة، لافته إلى أنه يتم منح المتشرك كارتا ذكيا، بمثابة إثبات شخصي، ولا يحق لغير صاحبه استعماله، وفي حالة استعمال الكارت بعد انتهاء مدة صلاحيته أو في غير المنطقة المقررة له، يسحب الكارت مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحصيل الغرامات والأجور المستحقة، حسب لوائح الشركة.

طرق الاشتراك أونلاين في تذاكر المترو وقطار العاصمة

نرصد طرق الاشتراك أونلاين في تذكر المترو وقطار العاصمة الإدارية، بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي لشركة «آر آية تي بي ديف للنقل كايرو»:

- الدخول على موقع الشركة.

- اختيار خانة «الاشتراك أونلاين».

- كتابة البيانات الشخصية، التي تشمل الاسم باللغة العربية والوظيفة وجهة العمل والعنوان باللغة العربية، ثم الضغط على «التالي».

- اختيار المحطات التي ترغب في الاشتراك لها.

- اختيار تاريخ بداية الاشتراك.

- اختيار مدة الاشتراك.

- اختيار طبيعة الاشتراك.

تعليمات مهمة بشأن الاشتراك أونلاين

نوهت الشركة، إلى أنه عند اشتراك الجمهور، يتم استيفاء بيانات استمارة طلب الاشتراك، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة، وبالنسبة لاشتراك الطلبة، يتم استيفاء بيانات استمارة طلب الاشتراك بالصورة، واعتمادها من الجهة الدراسية مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو صورة شهادة ميلاد بالكمبيوتر، صورة شخصية أخرى حديثة.