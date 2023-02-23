تفاصيل المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي الخفيف.. عدد المحطات ونسبة التنفيذ

كشف تقرير حديث لوزارة النقل، عن مستجدات أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يشمل قطاعات المرحلة والتي تمتد بطول 20.4 كم من بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وهي المحطة التي تم افتتاحها ضمن افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في شهر يوليو الماضي، وحتى محطة العاصمة المركزية التبادلية مع الخط الأول من شبكة القطار السريع «العين السخنة – الإسكندرية – مطروح»، والتي تشمل 4 محطات والتي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين مصريين تحت قيادة التحالف الصيني كريك-افيك.

نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي الخفيف

أكد التقرير أنه يجر إنشاء المحطات وكباري المسار وورشة تخزين القطارات بنسبة تنفيذ بلغت 19.5% للأعمال الاعتيادية للمرحلة حيث تم الانتهاء من أعمال الخوازيق والقواعد المسلحة والأعمدة لمحطة كاتدرائية الميلاد «محطة علوية» وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الاساسات لمحطة القيادة الاستراتيجية «محطة سطحية» وجارى تنفيذ أعمال المباني بها، كما تم الانتهاء من أعمال الخوازيق لكوبري محطة العاصمة المركزية، ويجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية «خوازيق – أعمدة – كمرات» بكباري المسار كما تم نهو أعمال الجسات واختبارات التربة لورشة تخزين القطارات بنهاية المسار والتي سيتم تنفيذها على مساحة حوالي 62 فدانا.

وأوضح التقرير ما يتم في المرحلة الثالثة من معدلات تنفيذ المنطقة التجارية بمحطة الفنون والثقافة والتي يجري تنفيذها على مساحة حوالي 90 فدانا تتكون من مول تجاري بمساحة 14 فدانا وممشى سياحي يربط بين محطتي مدينة الفنون والثقافة بمشروع القطار الكهربائي ومونوريل شرق النيل بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بالإضافة إلى مخطط مستقبلي لإنشاء فندق ومجموعة من المنشآت التجارية الإدارية ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الخرسانات للممشى وجاري تنفيذ الأعمال المدنية للمول.

تفاصيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف

يذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يمتد بطول 105كيلومترات وبعدد 19 محطة، يبدأ مساره من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية موازى لطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية، ويحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور المركزية ويحقق أيضا خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، ومع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.