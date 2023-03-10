محمد منير يقدم عددا من أغنيات التراث النوبي في حفل السودان اليوم

يحيي النجم محمد منير، مساء اليوم الجمعة، حفلا في السودان، وسط حماس واستقبال مبهر لدى وصوله الخرطوم، وذلك على خشبة مسرح قاعة الصداقة بالمسرح الجنوبي بمدينة الخرطوم.

حفل محمد منير ينطلق الساعة التاسعة

وينطلق حفل محمد منير، عند تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، وفتحت الأبواب أمام حضور الجمهور منذ الساعة السادسة والنصف مساء.

علمت «الوطن» أن محمد منير سيقدم اليوم عددا من أغنياته النوبية التي لم يشدو بها كثيرا في حفلاته السابقة.

أسعار التذاكر من 15 ألفا إلى 60 ألف جنيه سوداني

طرحت الشركة المنظمة تذاكر حفل منير، وانقسمت لثلاث فئات سعرية، الأولى 15 ألف جنيه سوداني، والثانية 30 ألف جنيه سوداني، والثالثة 60 ألف جنيه سوداني، ونفد أغلبها.

وكانت الشركة المنظمة، أعلنت تركيب مسرح ضخم لاستيعاب عدد أفراد فرقة الكينج محمد منير، وهم 20 عازفا وعازفة.