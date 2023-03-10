«التنمية الصناعية» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: طرحنا خريطة استثمارية لاختيار أراضي المصانع

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن المستثمر يدخل الخريطة الاستثمارية لاختيار قطعة الأرض المناسبة للنشاط، ويقدم نموذجا بسيطا للبيانات وفكرة عن المشروع، وطلب مساحة الأراضي، لافتا إلى أن هناك شركات كبرى تطلب تخصيص 50 ألفا و100 ألف متر.

عرض 1051 قطعة أرض أونلاين

وأضاف «عبد الكريم»، خلال حوار ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هيئة التنمية الصناعية تتولى هذه المسألة وطرحت الخريطة الاستثمارية المطروح بها مساحة كبيرة من الأراضي، وجرى فتح هذه الخريطة من 15 ديسمبر وحتى 15 يناير، وعرض 1051 قطعة أرض «أون لاين».

وأشار إلى أنه بعد 3 سنوات من تخصيص الأرض لا بد أن يكون المصنع جرى بناؤه وتشغيله وحاصل على رخصة تشغيل، وهذه الفترة تسمى بالجدية، خاصة أن الأراضي تباع مرفقة.

أسعار محددة لبيع الأراضي

ولفت إلى أنه يتاح للمستثمر تمليك الأرض وحق الانتفاع، كما أنه يوجد شفافية في بيع الأراضي للمستثمرين بأسعار محددة.