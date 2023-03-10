رئيس «التنمية الصناعية» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: إصدار رخص المشروعات خلال 20 يوما

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تحاول حل كل المشكلات الخاصة بالمستثمر مثل الإجراءات الخاصة به، وبالتالي جرى وضع مدة محددة لاستخراج الأوراق والرخص.

نوعان من الرخص

وأضاف «عبد الكريم»، خلال حوار ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه يوجد نوعان من الرخص الأولى بالإخطار والثانية مسبقة.

وأوضح أن الرخص بالإخطار تخص المصانع الصغيرة، ويجري إصدار هذه الرخص خلال يومين وبحد أقصى خلال 5 أيام، وتقوم الهيئة بعد ذلك بمتابعته خلال 90 يوما، وتستمر رخصته دون أي عوائق.

إصدار الرخص خلال 20 يوما

ولفت أن الرخصة المسبقة كانت تستغرق أكثر من سنة لإصدارها، وأحيانا قد تصل ما بين 600 إلى 700 يوم، ولكن حاليا إصدار الرخص المسبقة تستغرق بحد أقصى 20 يوما طبقا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الجهات الأخرى التي كانت تستلزم موافقتها لإصدار الترخيص مثل الحماية المدنية والبيئة والتنمية المحلية جرى الارتباط معها بشكل وثيق.