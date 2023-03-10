برنامج «مصر تستطيع» يستعرض دور شباب جامعة بني سويف في محو أمية الكبار

عرض برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc»، تقريرا بعنوان «تنافس في محو الأمية.. طلبة جامعة بني سويف يحققون الصعب: فصول لتعليم الكبار».

وقال التقرير: «أرقام تلغبط لكن تفرح، 5984 فصل محو أمية خرجوا 28395 دارسا، الفصل يعني مدرس، والدارس أمي لا يجيد القراة ولا الكتابة، وهي مفارقات لأن اللي بيدرس طلبة واللي بيدرسلهم جدود وجدات».

وقالت صباح حسن دسوقي خريجة برنامج محو الأمية التابع لجامعة بني سويف: «في البداية مكنش عندنا مدارس نكمل فيها تعليم، وكانت أمنية حياتي إني أكون متعلمة وأحقق حلمي وأعلم بنتي».

وأوضحت إحدى طالبات جامعة بني سويف، والقائمة على تعليمهم: «لقيت في بلدنا بنات وستات مش متعلمين، ففتحت فصل محو أمية، ولبوا طلبي وفيه ناس كملت تعليمها، الناس بتستفيد يبقى كدا أنا بعمل عمل كويس».

5500 طالب عملوا على تعليم الكبار

وتابع التقرير: «في جامعة بني سويف قرروا يحطموا الرقم الذي حققته جامعة الأزهر في محو الأمية، أكتر من 5500 طالب نزلوا بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وأقاموا فصولا لمحو الأمية وقدروا يوصلوا لأكثر من 28 ألف دارس ويحققولهم حلم حياتهم إنهم يقروا الورقة اللي قدامهم».