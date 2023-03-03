أصغر رائد أعمال لـ مصر تستطيع: عيلتي أساس نجاحي.. ولها فضل كبير عليا

قال يوسف سمير، أصغر رائد أعمال مشارك في برنامج «شارك تانك مصر»، إن عائلته لها فضل كبير في تأسيسه ليكون رائد أعمال، متابعا: «العيلة بتكون هي الأساس، لأن العوامل المؤثرة على أي شخص هي الناس اللي حواليه زي عيلته وأصحابه، ولو واحد عاوز يبقى إنسان ناجح يكون حواليه ناس أنجح منه».

تنمية مهارات الأبناء

وأضاف «سمير»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن أي عائلة سواء في مصر أو في أي مكان عندما تكتشف موهبة ما لأحد أبنائهم يجب أن تحاول تنميتها.

وفاجأ المهندس أحمد سمير، والد «يوسف»، باتصال هاتفي بالبرنامج، قائلا إن ابنه موهوب بالفطرة منذ صغره، فكان دائما لديه الموهبة والشغف والاهتمام.

انبهار الأب بموهبة ابنه

ولفت «سمير» إلى أن ابنه لديه موهبة الحديث أمام الناس وجرأة، متابعا: «أنا شخصيا ببقى منبهر منه ومستغرب».

وأوضح أنه يربي أولاده على الثقة بالنفس وعدم إيقاف أفكارهم أيا كانت، وضرورة سماع هذه الأفكار باهتمام.