فاروق الباز لـ «مصر تستطيع»: مصر لا تقع في حزام الزلازل

قال العالم فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن مصر لا تقع في حزام الزلازل، إذ أن حزام الزلازل يقع في منتصف البحر الأحمر مرورا بخليج العقبة ثم سوريا ولبنان.

حزام الزلازل يقع في منتصف البحر الأحمر

وأضاف «الباز»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن كتلة شبه الجزيرة العربية يفصلها عن مصر البحر الأحمر وخليج العقبة، ومصر ليست في حزام الزلازل، ومن الوارد حدوث بعض الهزات الارتدادية البسيطة التي لا تؤدي لتهدم المنازل.

وعن حديث بعض العلماء عن أن لب الأرض يتحرك في اتجاه معين كل 70 عاما ثم يتوقف ويعود للاتجاه الآخر، قال إن هذا الموضوع لا يعرفه أحد، وكل ما يتداول عبارة عن نظريات، لأنه لا يوجد أي عينات أو قياسات، ولا توجد نظرية تبثت شيء بشكل قاطع.

علاقة حركة لب الأرض بالزلازل

ولفت إلى أن حركة لب الأرض ليس لها علاقة بحدوث الزلازل، نظرا لأن الحركة التي يشعر بها الإنسان وتحدث الفوالق والزلازل يرجع سببها للقشرة الأرضية، والتي تبعد كثيرا عما يحدث في داخل الأرض.