جامعة بنها تحصد المركز الثاني في مؤتمر «مصر تستطيع بطلابها»

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حصول الجامعة علي المركز الثاني خلال المشاركة بالمؤتمر الطلابي القمي الثاني تحت عنوان «مصر تستطيع بطلابها» رؤية طلابية لوضع حلول ومقترحات للمشكلات المجتمعية، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونظمته جامعة أسيوط خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجاري بمشاركة 14 جامعة مصرية.

الاهتمام البالغ بالأنشطة الطلابية

وقدم رئيس جامعة بنها ، التهنئة للطلاب الفائزين المشاركين بالمؤتمر، مؤكداً حرص الجامعة على المشاركة في المؤتمرات الطلابية بالجامعات المصرية في إطار رؤية القيادة السياسية والاهتمام البالغ بالأنشطة الطلابية ودعمها بكل صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

الفائز طالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى فوز الطالب محمود محمد محمد حسن، والطالب محمد فتحي محمد عبد الستار بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني ببحث تحت عنوان «ضعف الروابط الأسرية».

وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.