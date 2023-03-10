الكاتب الصحفي أحمد فايق: الأبناء هم المشروع القومي لكل مصري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في غاية الأهمية، مؤكدا أن المشروع القومي لكل شخص هو ابنه أو ابنته، و«هو مستقبل كل واحد فينا ومستقبل بلدنا».

مصر تقدم علماء كبار في كل التخصصات

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» على قناة «dmc»: «الجملة اللي قالها الحاج عبد السميع، والد العالم الدكتور مصطفى عبد السميع صادق، اللي قاله أنا مستعد أبيع جلابيتي على علامك، تجعلنا نتأثر، وتذكرنا بأرض مصر اللي بتقدم علماء كبار في كل التخصصات».

واستعرض «فايق» عددا من النماذج المصرية المشرفة منها: «الحاجة آمال إسماعيل الحصالة على الماجستير بعمر الثمانين، المهندس عادل شعبان، مهندس البرمجيات بأمازون العالمية، الدكتور أحمد رحمة، وهو أول معيد كفيف بإعلام القاهرة».

نماذج مشرفة

وتابع: «عمر زكي، فاز بالمركز الأول في المسابقة الدولية للحساب الذهني، الدكتور مجدي يعقوب أمير القلوب، المهندس هاني عازر، استشاري أنفاق سيناء، محمد صلاح، فخر المصريين، الدكتور مارك يوسف، حاصل على جائزة نيوتن العالمية بأبحاثه عن سرطان الكبد، مارولا نادر، المركز الأول بمسالبقة الروبوتات بسنغافورة، الدكتور هشام صالح، المصنف أفضل جراح أنف وأذن بإنجلترا، طلاب جامعة القاهرة الحصالون على كأس العالم إيناكتس، حسين زناتي، صاحب تجربة فريدة للتعليم مسجلة في اليابان، الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري العالمي، وغيرهم».