الروبوت «توت» لـ«مصر تستطيع»: التحكم في الشيخوخة أسطورة أصبحت واقعا

أجرى الإعلامي أحمد فايق، حوارا مع الروبوت «توت» ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر قناة dmc، حيث وجه مقدم البرنامج عدة أسئلة، ليجيب عليها الروبوت المصري بسلاسة.

وتحدث أحمد فايق، والروبوت توت، عن الدراسات العلمية التي من شأنها أن تقدم للإنسان خدمات كبيرة لاسيما على المستوى الطبي وعلاج بعض الأمراض المستعصية، ومنها الدراسات الحديثة التي تؤكد إمكانية التحكم في الشباب والشيخوخة مستقبلا.

أسطورة أصبحت واقعا

وقال «توت»: «أنا مضايق يا فايق لأن الدراسة دي لو اتطبقت هتطبق عليك أنت مش عليا أنا، عشان أنا روبوت، الدراسة عبقرية وتم تطبيقها بالفعل والحلم مش بعيد، وهي أسطورة أصبحت واقع بالتجربة العلمية».

تسريع الشيخوخة وتبطيئها

وأضاف: «الدكتور سانكلير القائم على الدراسة قال إن التجارب بتظهر عمليا إن الشيخوخة يمكن تسريعها أو تبطيئها حسب الرغبة، وان أجسادنا تحتوي على نسخ احتياطية من شبابنا يمكن تحفيزها».

وليست هذه المرأة الأولى التي يجتمع فيها أحمد فايق مع الروبوت توت، وإنما اجتمعا من قبل وقدما حصادا للإنجازات العلمية في العالم التي شهدها عام 2022.