الكاتب الصحفي أحمد فايق: يجب خلق صناع وليس مستخدمين

عرض برنامج «مصر تستطيع» على قناة «dmc»، جزءا من كلمة الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال «فايق»: «عندما قابلت الدكتور محمد برهام أستاذ الطاقة النووية بالولايات المتحدة، كان عنده سبورة كبيرة بيطلعلها بسلم، وقتها قلت في نفسي الزمن عدا وفيه تكنولوجيا وسوفت وير، ليه بيكتب المعادلات بتاعته على السبورة، وسألته قالي يا ابني احنا اللي بنكتب المعادلات على السبورة عشان اللي زيك يستخدمها في الموبايل بتاعه».

خلق صناع وليس مستخدمين

وأضاف: «هذا هو العالِم، وهذا هو الدور المطلوب من كل الجهات المنوط لها عمل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن نخلق صناعا وليس مستخدمين».

أبناؤك مشروعك الاستثماري

وأكد أن مصر بها صناع كثر والمشروع القومي لكل أب وأم في مصر هو ابنه والاستثمار في تعليمه.

واختتمت فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولي، التجارة والصناعة، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة.