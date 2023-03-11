قصة الاحتفال بالبابا كيرلس والقمص بيشوي كامل في شهر مارس

شهدت مدينة الإسكندرية خلال اليومين الماضيين إقبالًا كبيرًا على دير مارمينا العجائبي بكينج مريوط من أجل التبرك من جسد البابا كيرلس السادس خلال عيد نياحته الذي حل يوم 9 مارس، الأمر الذي سوف يتكرر خلال الأيام المقبلة إلا أن الوجهة ستكون كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، من أجل التبرك من جسد القديس أبونا القمص بيشوي كامل، فما قصتهما؟

رابط بين البابا كيرلس السادس وابونا بيشوي كامل

كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي، يقول إن شهر مارس هو شهر العديد من القديسين المعاصرين ومنهم البابا كيرلس السادس والقمص بيشوي كامل كاهن كنيسة مار جرجس بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية اللذان ترابطا معا بالعديد من السمات المشتركة حيث تم تجليات القديس البابا كيرلس السادس على السدة المرقسية في 26 ابريل من عام 1959 وتمت رسامة القمص بيشوي كامل كاهن في يوم الأربعاء 2 ديسمبر عام 1959 ميلادية بيد نيافة الأنبا بنيامين الأول مطران المنوفية الأسبق على مذبح كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس باسبورتنج.

وضع الكنيسة وقت رسامة أبونا بيشوي كامل

وأضاف كمال لـ«الوطن»، كانت الكنيسة في ذلك الوقت عبارة عن سقيفة «مبنى صغير من الطوب الأحمر دون طلاء والسقف من قطع الخيام التي تستخدم في السرداقات» وتم تجهيز مذبحه ليرشم عليه وهو يعتبر من باكوره الرسامات الكهنوتية في محافظة الإسكندرية في عهد البابا كيرلس السادس حيث تمت رسامته بطلب البابا الراحل الذي اصر علي رسامتة كاهن وزواجه رغم رغبته بالرهبنة.

واستكمل: قد يستغرب البعض من ان من قامة برسامة أبونا بيشوي كاهنا مطران المنوفية وليس البابا ولكن كانت هذه عادة البابا كيرلس السادس حيث ينتدب احد الأساقفة او المطارنة برسامة الكهنة في القاهرة والإسكندرية حيث لم يرسم قداسته كهنة بيده إلا عدد قليل جدا.

قواسم مشتركة بين البابا كيرلس السادس وابونا بيشوي كامل

وأوضح أن البابا كيرلس والقمص بيشوي كامل قد عاشا في عصر واحد وقد ارتبط الاثنين بعدد من السمات المشتركة وهي الخدمة الباذلة والاهتمام بالنفوس والتعمير وخدمة المحتاجين ومن ليس لهم احد بجانب الحفاظ علي التعليم الأرثوذكسي المستلم من الآباء الاولين وهي الأسباب التي جعلت ارتباط الشعب بهم وثيق علي مستوي الكرازة المرقسية بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص في حياتهم وبعد الرحيل حيث كانت خدمة القمص بيشوي كامل الأساسية في الإسكندرية رغم امتدادها الي كل انحاء الكرازة المرقسية في مصر والمهجر بجانب حرص قداسة البابا كيرلس السادس على الحضور والتواجد بشكل دائم في المقر البابوي في الإسكندرية أو في دير مارمينا الذي أسسه في منطقة مريوط التابعة لمحافظة الإسكندرية مما ادي الي علاقة خاصة تربطهم بمدينة الإسكندرية.

الإسكندرية جمعت جسدي البابا كيرلس وابونا بيشوي

وتابع: بعد رحيل الاثنين دفن البابا كيرلس السادس في دير مار مينا بمريوط حسب وصيتة وطلبة ودفن القمص بيشوي كامل في مزار خاص في كنيسة مار جرجس سبورتنج بطلب من قداسة البابا شنودة الثالث تكريما له علي أعماله الجليلة في خدمة الكنيسة القبطية.

وأكد أن كل الأسباب السابقة جعلت مدينة الإسكندرية مقصد لكل الاقباط علي مستوي الكرازة المرقسية في مصر وبلاد المهجر لزيارة مزار البابا كيرلس السادس في دير مار مينا بمريوط ونزار القمص بيشوي كامل في كنيسة مار جرجس بمنطقة سبورتنج وخصوصا في شهر مار الذي يجمع ذكري رحيلهم حيث رحل البابا كيرلس في 9 مارس 1971 والقمص بيشوي كامل في 21 مارس 1979 حيث يأتي الآلاف كل عام لأخذ بركتهم الذي تأتي من اعملهم الجليلة من اجل شعبهم فقد خدم كل منهم بأمانة لذلك مازالوا يعيشون في القلوب وبسبب ذكرهم العطرة أصبحت الإسكندرية مقصد لكل الاقباط علي مستوي العالم ليس في شهر مارس فقط ولكن علي مدار العام.