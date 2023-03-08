شيري عادل تحكي كواليس زواجها من طارق صبري: اعتذرت عن مقابلته بسبب مرض القط بتاعي

حكت الفنانة شيري عادل كواليس زواجها من الفنان طارق صبري، قائلة إنهما كانا زميلين وصديقين ويتواصلان مع بعضهما كل فترة والأخرى، وأن طارق صبري طلب منها أن يراها ولكنها اعتذرت بسبب مرض القط الخاص بها.

أنا ساكنة في التجمع وهو ساكن في المهندسين

وأضافت شيري، خلال لقائها هي وزوجها الفنان طارق صبري مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» قائلة: «أنا القط بتاعي كان عيان وأنا قاعدة جنبه العيد كله بديله حقن وبحط له أكسجين لأن كان عنده 19 سنة» لافتة إلى أنهما بعيدان عن بعضهما البعض في أماكن السكن، نظرًا لأنها تسكن في التجمع بينما يسكن هو في المهندسين.

وأشارت إلى أنها بعد 3 أسابيع عُرض عليها مسلسل وبدأت جلسات لمناقشة دورها في المسلسل وفوجئت بسفر لأمر مهم واعتذرت لهم بسبب السفر.

التقارب بدأ بعد أزمة صحية لمخرج يعتبر صديقا مشتركا بينهما

ولفتت شيري عادل إلى أن مخرج المسلسل تعرض لأزمة صحية وأصيب بأزمة صحية في القلب وتواصلت مع طارق صبري، مشيرة إلى أنهم اعتقدوا أن سبب سفرها المفاجئ هو سبب الأزمة الصحية للمخرج وتواصلت مع طارق صبري من أجل زيارته باعتباره صديقا مشتركا بينهما للاطمئنان على حالة المخرج واستغل طارق صبري هذه الواقعة من أجل الارتباط بها وبعدها بدأ التقارب بينهم.