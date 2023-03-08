طارق صبري: حاسس إن ليا 10 مليون حماة.. وأزمة صحية لمخرج كانت سبب تقاربي مع شيري

حكى الفنان طارق صبري كواليس زواجه من الفنانة شيري عادل، مشيرًا إلى أنه يعرفها منذ 6 سنوات، مؤكدًا أنهم لم يقيموا الفرح حتى الآن.

يشعر أن لديه 10 ملايين حماة

وأوضح خلال لقائه هو وخطيبته الفنانة شيري عادل مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه يشعر أن لديه 10 ملايين حماة وأنه كان يجب عليه أن يذهب لطلب يدها من جمهورهم المشترك.

وأشار إلى أنهما كانا صديقين عاديين وزميلين في العمل ولم تربط بينهما علاقة عاطفية وربطت بينهما علاقة صداقة، وكانا يسألان على بعضهما البعض كل فترة، مضيفًا «الحقيقة كان عندي شوية إعجاب تجاه شيري وأنا قولت لها كده وقعدت تتنك عليا».

أزمة صحية لمخرج كانت سبب التقارب بينهما

وحكى طارق صبري أنه كان يتواصل مع شيري عادل كل فترة وظل لفترة طويلة لم يرها وطلب منها أن يرها ويخرجا سويًا، وبالفعل تواصل معها وطلب منها الخروج ولكنها رفضت بحجة رعاية قطها المريض.

وكشف طارق صبري عن المقاربة التي حدثت بينهما بسبب أزمة صحية طارئة مرت بصديق مشترك كان يعمل مخرجا لأحد الأعمال التي سيتشاركان فيها والتقيا هناك عند هذا المخرج، وبدأ التقارب من وقتها.