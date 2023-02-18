وفاة إمام مسجد من قنا أثناء أداء مناسك العمرة.. «حسن الخاتمة»

توفي إمام نجع الغليظ في قرية الهيشة بنجع حمادي، أثناء أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وجرى دفنه في البقيع بالمدينة المنورة، تنفيذا لوصيته قبل سفره.

وفاة إمام مسجد وخطيب في السعودية

وخيم الحزن الشديد على أهالي قرية نجع الغليظ بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، لوفاة السيخ خلف الله عبدالرحيم عمران، إمام وخطيب مسجد الرحمن بالقرية، أثناء أدائه مناسك العمرة.

وقال حسن مصطفى من القرية وأحد أقارب الشيخ الراحل، «مولانا توفي أثناء أدائه مناسك العمرة حيث أصيب بأزمة قلبية، وكان موصي قبل مغادرة المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، بدفنه هناك إذا وافته المنية».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالفعل وبناء على وصية الشيخ الراحل والذي نال حسن الخاتمة بوفاته، وجرى دفنه في منطقة البقيع بالأراضي المقدسة.

وأكد «مصطفى» أن الشيخ الراحل كان يسأل الله دائما في كل صلاة بأن يحسن خاتمته وخاتمة الجميع، واستجاب الله له وتوفي أثناء أدائه العمرة بالأراضي المقدسة.

إدارة أوقاف نجع حمادي تنعى الراحل

ونعت إدارة أوقاف نجع حمادي الشيخ الراحل في بيان وجاء فيه: «بمزيد من الأسى والحزن تنعى إدارة أوقاف نجع حمادي بقيادة فضيلة الشيخ محمود علي محمد، مدير الإدارة وجميع العاملين بالإدارة، فضيلة الشيخ خلف الله عبد الرحيم، إمام مسجد نجع الغليظ بالهيشة التابع لإدارة أوقاف نجع حمادي والذي انتقل إلى جوار ربه بالأراضي المقدسة أثناء أداء مناسك العمرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».