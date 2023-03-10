منة فضالي تنتهي من تصوير مسلسل «سره الباتع»: استمتعت بكل دقيقة

انتهت الفنانة منة فضالي، من تصوير مشاهد دورها في مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، الذي يضم أكثر من 60 فنانًا من الوطن العربي، ويعرض في رمضان 2023.

ونشرت منة فضالي البوستر الدعائي لدورها في المسلسل، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «انتهيت اليوم من تصوير مسلسل "سره الباتع"، حقيقي كنت مستمتعة بكل دقيقة، شغل صعب ومختلف، كوكبة من النجوم، حقيقي عمل يشرف بجد، شكرًا الأستاذ خالد يوسف، يا رب أكون قد ثقتك فيا، شكرًا لكل الزملاء النجوم اللي كنت وسطهم».

وأضافت: «شكرًا لطاقم الإخراج والإنتاج والصوت والإكسسوار والديكور والملابس والتصوير، شكرًا لكل فرد تعب في هذا العمل، هتوحشوني أوي، مستنية رأي الجمهور في رمضان، هتتفرجوا على مسلسل حلو بجد، شكرًا شركة سينرجي، والأستاذ تامر مرسي».

مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» يضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي.