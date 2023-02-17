منة فضالي تكشف عن صورة جديدة من شخصيتها في مسلسل «العمدة»: «نرجس»

تواصل الفنانة منة فضالي، تصوير مشاهدها في مسلسل «العمدة»، بطولة محمد رمضان، المقرر عرضة خلال السباق الرمضاني المقبل 2023.

وشاركت منه فضالي جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة جديدة من كواليس شخصيتها في المسلسل، وعلقت عليها: «نرجس.. مسلسل جعفر العمدة، رمضان 2023، باق 33 يوما على رمضان، دعواتكم».

مسلسل «العمدة»

ويشارك في بطولة مسلسل «العمدة»، مع محمد رمضان، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول جعفر العمدة، الذي يتزوج 4 مرات، وتتوالى الأحداث.