منة فضالي تكشف سبب أزمتها الصحية: «دور برد شديد»

تمر الفنانة منة فضالي، بأزمة صحية طارئة، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتأكيدها أنها تعاني من آلام شديدة منذ أيام، ولم تكشف أي تفاصيل عن المرض الذي تعانيه واكتفاءها بقولها: «بموت بجد من 3 أيام»، الأمر الذي دعا جمهورها ومتابعيها للتفاعل مع المنشور، ودعواتهم لها بالشفاء العاجل وأن تتجاوز أزمتها الصحية سريعًا.

وتواصلت «الوطن» مع منة فضالي، للوقوف على الأزمة الصحية التي تمر بها، وأكدت أنها تعاني من دور برد شديد منذ أيام، ولا تقوى فعليًا على الكلام أو الحركة، واكتفت بقولها: «تعبانة أوي، برد جامد جدًا».

تشارك في مسلسلات رمضان 2023

وتشارك منة فضالي، في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل العمدة، وتقوم منذ فترة بتصوير مشاهدها مع المخرج محمد سامي، وأبطال العمل محمد رمضان، زينة، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، منذر ريحانة، إيمان العاصي، فريدة سيف النصر، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي.

الزوجة الثالثة في مسلسل «العمدة»

وكانت منة فضالي، قد كشفت في تصريحات سابقة عن دورها في مسلسل العمدة، وهى إحدى زوجات محمدة رمضان تدعى نرجس، وهى الزوجة الثالثة التي تتميز بخفة الدم، وفي الوقت نفسه تقوم ببعض المقالب.