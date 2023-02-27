منة فضالي تكشف عن دورها في مسلسل «سره الباتع»

أعلنت الفنانة منة فضالي عن شخصيتها في مسلسل «سره الباتع»، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

منة فضالي تكشف عن مسلسلها سره الباتع

ونشرت منة فضالي صورة للبوستر الدعائي لمسلسها الجديد عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «فاطمة سره الباتع، رمضان 2023، من تأليف وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركه سينرجي الأستاذ تامر مرسي.

دور منة فضالي في المسلسل

وتجسد الفنانة منة فضالي دور «فاطمة» خلال أحداث المسلسل، وظهرت على البوستر وهي تبكي، حيث أنها تدخل في مشكلات وصراعات عديدة مع من حولها.

تدور أحداث المسلسل في إطار زمنين مختلفين، الأول في العصر الحالي، والآخر إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.

أبطال مسلسل «سره الباتع»

- أبرز أبطال العمل حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد فهمي، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، شمس الكويتية، هالة صدقي، التونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.