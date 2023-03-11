طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان بأسيوط

شهدت معارض أهلا رمضان بقرى ومراكز محافظة أسيوط، إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعدما طرحت لحوم بلدية بسعر 210 جنيهات، بجانب المنتجات الغذائية الأساسية التي طرحتها بأسعار مخفضة للقضاء على الغلاء والتخفيف على المواطنين.

ولقيت تلك المعارض التي تم افتتاحها بشكل موسع بمراكز أسيوط، ترحيب كبير من قبل المواطنين بعدما طرحت تلك المعارض لحوم بلدية طازجة بسعر مخفض 210 جنيهات في ظل أن السعر يصل إلي 260 جنيهًا في السوق الموازي ومحال الجزارة.

مواجهة غلاء الأسعار

وقال سيد محمد، أحد المواطنين، إن معارض أهلا رمضان ساعدت بشكل كبير المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية مثل الزيت والسكر والأرز بسعر مخفض بأقل من سعر الأسواق الموازية، ما أدى إلى توافر السلع الغذائية بأسعار أقل من مثلها في المحالات التجارية.

لحوم بلدية بسعر 210 جنيهات

وأضاف عمر إبراهيم، مواطن آخر، أن الحكومة أصبحت تعرف احتياجات المواطنين حيث قامت بتوفير منافذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر مخفض حيث يصل سعر الكيلو الي 210 جنيهات بدلًا من 260 جنيهًا في الأسواق الموازية، وذلك تم توفيره على مدار أيام الأسبوع كاملة، وهذا كام له مردود كبير لدى المواطنين.

لحوم بلدية بأسعار مخفضة

وأشار الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، أن تقرر فتح منفذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة طوال أيام الأسبوع بإشراف الطب البيطري وبسعر 210 جنيها داخل منفذ أهلا رمضان الذي يوفر منتجات غذائية بتخفيضات كبيرة لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف على كاهل المواطنين.