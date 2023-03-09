لجنة تحكيم «الدوم» للمتسابقة إنجي عهدي: «تحتاجين مزيدا من الطاقة»

استحسنت لجنة تحكيم «الدوم» أداء المتسابقة إنجي عهدي، وعُرض لها أمام لجنة التحكيم، في مرحلة التصفيات فيديو أثناء تقديمها النشرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية».

وعلقت اللجنة على أدائها، وقال لها الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ: «محتاجة في الأخبار مزيدا من الطاقة ومن السلطة».

محفوظ: الأداء كان معقول جدًا

وأضاف الإعلامي محمد عبدالرحمن: «الأداء كان معقول جدًا»، فيما قالت الإعلامية ريهام السهلي: «أنا شايفة إنك عاملة مجهود كبير، لكن أنا كنت حباكي أكتر وإنتي بتتكلمي بالعامية».

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحا كبيرا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.