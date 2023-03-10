المتسابقة تمارا عماد تبهر لجنة تحيكم «الدوم»: «كالعادة حلو وجميل»

قدمت المتسابقة تمارا عماد، من محافظة المنيا، فقرة غنائية مميزة، أمام لجنة التحكيم لبرنامج «الدوم»، والذي انطلقت حلقة جديدة له من موسمه الثاني، اليوم الجمعة، على قناة dmc الفضائية.

ولاقى أداء تمارا عماد، استحسان لجنة تحكيم «الدوم»، وعلق الفنان حميد الشاعري: «حلو أوي.. برافو 10 على 10». أما أنوشكا، قالت على أداء تمارا عماد: «أنا بقول برضه كالعادة جميلة».

أمير طعيمة: أغنية صعبة

وعلق الشاعر أمير طعيمة: «تمارا غنيتي أغنية صعبة أوي للموسيقار عمار الشريعي.. برافو».

بدأت منذ قليل، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة dmc.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.