متطوعون ضمن مبادرة «كتف في كتف» بكفر الشيخ: «خدمة بلدنا حق علينا»

شباب متطوعون في «حياة كريمة»، خريجي كليات متنوعة «طب، وعلاج طبيعي، وهندسة»، وغيرها من الكليات، حرصوا على اقتطاع جزءا من وقتهم للمشاركة في مبادرة «كتف في كتف»، والتي تم تدشينها أمس الجمعة، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

بدأ الشباب المتطوعون يومهم باكراً، حيث أعدوا العُدة، وانتقلوا من المراكز والمدن التي يقطنون بها إلى مدينة كفر الشيخ، للمشاركة في فعاليات مبادرة «كتف في كتف»، وتوزيع عبوات المواد الغذائية على الفئات المستهدفة، فضلاً عن مساهمتهم في إدخال السرور على قلوب الأطفال بإهدائهم فوانيس رمضان.

«مدحت»: المبادرة قربتنا من الناس البسيطة

«خدمة بلدنا حق علينا، ومشاركتنا في مبادرة كتف في كتف فرحتنا زي ما فرحت ناس كتير، وقربتنا من الناس البسيطة، وقدرنا نفرحهم ونسمع منهم أجمل الدعوات»، بهذه الكلمات تحدث الدكتور مهند مدحت، أحد المتطوعين في مبادرة «كتف في كتف»، لـ«الوطن».

وأضاف «مدحت»، «اليوم ده كان جميل، وكُنا بنستعد له من فترة كمتطوعين في مبادرة حياة كريمة، ومتطوعين كتير جداً من كل مكان في كفر الشيخ شاركوا في مبادرة كتف في كتف، وأكترهم أطباء ومهندسين وخريجي كليات مختلفة، وكمان طلاب كتير، وكُنا كلنا إيد واحدة، وقدرنا نقف جانباً إلى جانب مع الأسر الأولى بالرعاية».

«حسن»: فرحة الناس كانت غير عادية

عبوات من المواد الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان تم توزيعها على الفئات المستهدفة، كما تم إهداء فانوس رمضان للأطفال، بحسب المهندس إبراهيم حسن، أحد المتطوعين في مبادرة «كتف في كتف»، متابعاً: «كراتين المواد الغذائية كان فيها سلع غذائية مهمة كل بيت بيحتاجها في شهر رمضان، وفرحة الناس كانت غير عادية، واليوم كان جميل جداً، وإن شاء مستمرين في التطوع في أي مبادرات لخدمة بلدنا الغالية مصر».

جدير بالذكر، أنه تم أمس الجمعة، تدشين مبادرة «كتف في كتف» بكفر الشيخ، للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

توزيع فانوس رمضان على الأطفال

وتم خلال المبادرة، تقديم عدد من الفقرات المتنوعة، وتوزيع الهدايا على الأطفال، بمساعدة عدد كبير من الأهالي والتنفيذيين والمتطوعين والمستفيدين من الأهالي، ومسؤولي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

كما وزّع منظمو المبادرة عبوات المواد الغذائية على الفئات المستهدفة، وفانوس رمضان على الأطفال، الذين اكتظت بهم الصالة المغطاة بالنادي الذي شهد تدشين المبادرة، فيما اصطف مئات المتطوعين التابعين للتحالف الوطني لتوزيع المواد الغذائية مجاناً وسط أجواء احتفالية.