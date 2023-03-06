دوي 3 انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من «زابوريجيا»

قال رئيس حركة «نحن مع روسيا»، عضو المجلس الرئيسي لإدارة «مقاطعة زابوريجيا» فلاديمير روجوف، عبر «تليجرام»، إن ما لا يقل عن 3 انفجارات دوت في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من المقاطعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، ألمح مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، في تصرحات خاصة لقناة العربية» الإخبارية، إلى احتمال انسحاب أوكرانيا من مدينة «باخموت»، إذا اعتبر القادة العسكريون أنه لا يوجد أهمية استراتيجية وراء المعركة، فيما أوضح نائب عمدة المدينة ألكسندر مارشـينكو، أن القوات الروسية تنفذ عمليات تدمير شامل في «باخموت» شرق البلاد.

4 آلاف مدني في «باخموت»

وأوضح مارشـينكو، أن شدة المعارك تسبب تباطأ كبيرا في إجلاء المدنيين، فيما لم يتبق في «باخموت» التي كانت تأوي 70 ألف نسمة قبل الأزمة الأوكرانية، سوى 4 آلاف مدني يعيشون حاليا في الملاجئ تحت ظروف صعبة.

وتقدمت «قوات فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، داخل الضواحي الشمالية لمدينة «باخموت»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، مع الطيارين الأوكرانيين لتحديد المدة التي سيستغرقها تدريبهم على قيادة طائرات مقاتلة من طراز «إف 16»، وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية إلى وجود طيارين أوكرانيين اثنين حاليا في قاعدة عسكرية، حيث يتم اختبار مهاراتهما في أجهزة محاكاة الطيران.

مسؤول أمريكي: عدم وجود خطط لزيادة الطيارين الأوكرانيين

وأكد مسؤول عسكري أمريكي عدم وجود تحديثات لتقديمها بخصوص طائرات «إف 16» إلى أوكرانيا، مشيرا للصحفيين المسافرين مع وزير الدفاع لويد أوستن إلى «الشرق الأوسط»، إلى عدم وجود خطط فورية لزيادة عدد الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن القوات تخوض معركة مؤلمة وصعبة في «دونباس»، التي تضم مدينة «باخموت» شرق البلاد، مشيرا في خطاب يومي، إلى «معركة باخموت» واحدة من أصعب المعارك.

من جانبه، أشار باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين الواقعة غرب إفريقيا، في مقابلة مع قناة «إل بي آي» الفرنسية، إلى حق الدول الإفريقية باستخدام خدمات الشركات العسكرية الخاصة بما فيها «شركة فاجنر» الروسية، بهدف ضمان أمنها.

واعتبر تالون، أن لجوء دول إفريقية إلى خدمات مجموعات عسكرية خاصة غير مستهجن من حيث المبدأ ما دامت الغاية أمنية بحتة، مشيرا إلى أفغانستان مع الأمريكيين. وأضاف رئيس بنين: «إذا ارتكبت (مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة) انتهاكات لصالح النظام، فذلك أمر مستهجن وتجب إدانته، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مقال: الغرب سيعمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات السلمية

وقال مقال بمجلة «ناشيونال ريفيو» الأمريكية، إن حماس الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية سيستمر في التراجع عنه ما دامت حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي ليست موضوعة تحت الأمر الواقع، مضيفا أن الغرب سيعمل على إنهاء الأزمة من خلال المفاوضات السلمية.وأوضح المقال أن هذا الحل يسمح بتقسيم أوكرانيا إلى قسمين.