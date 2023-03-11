مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة من 7 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، 35 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 7 دول أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وتفتيشات بصالات الوصول والاستقبال على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ الوطن بأن مطار مرسى علم يستقبل اليوم السبت 35 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا ضمن 103‪ رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري بدء من اليوم السبت، وحتى الجمعة المقبل، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

فنادق مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال حوالي 7 آلاف سائح من جنسيات أوربية على متن 35 رحلة طيران قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا وهولندا والنمسا وبلجيكا.

ارتفاع معدلات حركة السياحة الخارجية

وكشف «عثمان» ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم، حيث تعدي حاجز الرحلات 100‪ رحلة طيران أسبوعية لأول مرة منذ مطلع العام الجاري 202‪3