مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة نقل على طريق «مرسى علم - إدفو»

لقي سائق مصرعه وأصيب 4 آخرون، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق «مرسى علم - إدفو» بالكيلو 20 بمحافظة أسوان، بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها ما أدى لمصرع السائق وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى إدفو العام لإسعافهم، بينما نُقلت الجثة لمشرحة مستشفى إدفو العام.

وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارا بوقوع حادث سير ووجود مصابين ومتوفى، وتم على الفور دفع وحدة بحث جنائي لموقع الحادث ووحدة مرور لرفع آثار الحادث.

3 سيارات إسعاف

ودفع مرفق إسعاف أسوان، بإشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 4 مصابين من ركاب السيارة إلى مستشفى إدفو لإسعافهم، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم فور الوصول، حيث تم تحويلهم جميعا لعمل الإشاعات والتحاليل الأولية، والتي أوضحت إصابتهم بجروح وكسور، وحاجة 2 منهم لتدخل جراحي طارئ، وجار تجهيزهما.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل جثة السائق إلى مشرحة مستشفى إدفو العام تحت تصرف الجهات المختصة، وجار التعرف على هويته لإبلاغ ذويه، وحُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.