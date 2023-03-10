مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 103 رحلات طيران

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 103 رحلات طيران سياحية تقل حوالي 20 ألف سائح من جنسيات أجنبية مختلفة قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية، الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت وعلى مدار الأسبوع، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل رحلات طيران

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يكسف وصول 103 رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا من 11 دولة أوروبية، بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع.

فنادق مرسى علم تستقبل 20 ألف سائح

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق ومنتجعات مرسى علم تستعد لاستقبال 20 ألف سائح من جنسيات أجنبية من 11 دولة أوروبية هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وليتوانيا وسويسرا والمجر.

مهرجانات للسياح على شواطئ مرسى علم

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، بالإضافة إلى عمل برامج سياحية ومهرجانات على الشواطئ المفتوحة أسبوعيا للسياح، بغرض ترفيهي ولإرضاء السياح وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.