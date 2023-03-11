حالة الطقس اليوم في المحافظات.. «الأرصاد» تحذر 6 فئات

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة، لاسيما في جنوب الصعيد مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع طقس غائم جزئيا على بعض المحافظات ونشاط للرياح.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وحذرت الأرصاد 6 فئات من حالة الطقس اليوم في المحافظات وهم: «مرضى الجيوب الأنفية، مرضى حساسية الصدر، ذوي الأمراض التنفسية، مرضى حساسية العيون، كبار السن»، نظراً لنشاط الرياح المثيرة للرمال، بالإضافة إلى سائقي المركبات لتكون الشبورة المائية.

وعن حالة الطقس اليوم في محافظات الوجه البحري يكون غائم جزئيا بارد ليلاً معتدل الحرارة نهاراً مع تكون الشبورة المائية ونشاط الرياح

انعدام فرص الشبورة المائية في جنوب الصعيد

فيما تنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر إذ يسود طقس لطيف نهارا مشمس وسجلت العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

وتزاد سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في محافظات السواحل الشمالية الغربية، إذ سجلت 40 كيلومتر في الساعة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والتي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية في الصباح الباكر.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة تصل إلى 2 متر ويكون اتجاهها شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وجاء ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر خفيف يصل ارتفاعها إلى 1.25 متر وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.