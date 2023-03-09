حالة الطقس اليوم في المحافظات.. تحذير للسائقين من ظاهرة بعد ساعات

حالة الطقس اليوم في المحافظات، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية؛ إذ تؤثر الشبورة المائية، فجر اليوم، على الطرق الرئيسية والفرعية، لاسيما التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض محافظات السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وجاءت حالة الطقس اليوم في المحافظات التي تقع في السواحل الشمالية الغربية، وهي «مطروح، البحيرة، الإسكندرية» غائمة جزئيا على مدار اليوم، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة، والتي تعمل على حجب الرؤية الأفقية، وسجلت سرعة الرياح 36 كيلو متر في الساعة، والعظمى 23 درجة، وبلغت الصغرى 12 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في محافظات القاهرة الكبرى، فتشهد تكون الشبورة المائية، وطقس معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا، وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وجاء طقس اليوم في المحافظات التي تقع جنوب الوجه البحري بارد ليلا ونهارا مع تكون الشبورة والغيوم، وسجلت سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر؛ إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا، مشمس على مدار اليوم ويكون بارد ليلا، وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 15 درجة.

وجاء طقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الشرقية، بورسعيد والسويس، بارد نهاراً غائم جزئيا بارد ليلا، مع نشاط للرياح التي سجلت سرعتها 28 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر المتوسط، تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2 متر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بينما تكون الأمواج مضطربة في البحر الأحمر، ويبلغ ارتفاعها 2.5 متر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.