عمر محمد رياض عن انتمائه لعائلة فنية: أخشى المقارنات وأستفيد من خبراتهم

تحدث الفنان الشاب عمر محمد رياض عن عائلته الفنية حيث أن جده لوالدته هو الفنان الراحل محمود ياسين وجدته لوالدته الفنانة شهيرة، ووالده الفنان محمد رياض ووالدته الفنانة رانيا محمود ياسين، وخاله الفنان عمرو محمود ياسين وابن خاله الفنان الشاب محمود عمرو ياسين.

انتمائه لعائلة فنية يعتبر تحدي

وأوضح عمر محمد رياض خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أن انتمائه لعائلة فنية يعتبر تحدي له مضيفًا «أنا واخدها استغلال إن أنا بحاول استفيد منهم كلهم لأنهم سبقوني وبحاول أتعلم منهم ومن تجاربهم وبحب اسأل كتير عادي وبحاول استفيد من خبراتهم».

مستعد لتلقي أي تعليقات حتى لو كانت تعليقات سلبية

وأشار عمر رياض إلى التحدث الكبير الذي يواجهه هو المقارنات، مشددًا على ضرورة استعداده لتلقي أي تعليقات حتى لو كانت تعليقات سلبية، مؤكدًا أن أكثر شخص يعجبه أداؤه الفني في أسرته بعد جده الراحل الفنان محمود ياسين هو والده الفنان محمد رياض.