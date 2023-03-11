محمد رياض: شاركت في فيلم «حجر إيجابي» لإعجابي بالفكرة

كشف الفنان محمد رياض كواليس مشاركته في فيلم «حجر إيجابي» والذي كتبه وأنتجه عمر محمد رياض، لافتًا إلى أنه هو الذي طالب بالمشاركة في الفيلم عندما قرأ «سكريبت» العمل، لأن الفكرة أعجبته.

محمد رياض: طريقة معالجة الموضوع أعجبتني

وأوضح محمد رياض خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه أعجب بمعالجة الموقف المأساوي للحجر الصحي خلال فترة كورونا في الفيلم، وأنه سأل نجله «أنت جبت حد في الدور ده»، فأجابه بالنفي، فرد عليه: «أنا هشتغل معاك.. والحمد لله أنه وافق».

وتحدث عمر محمد رياض عن مشاركة والده في الفيلم قائلا: «كنت طاير من الفرحة مش بس عشان قيمة الأستاذ محمد كدعاية قوية للفيلم ولكن احنا كنا محتاجين قائد قوي لان كلنا وجود جديدة ومحتاجين حد يفيدنا عشان نبقى ماشيين صح».

وكشف عمر رياض عن فكرة الفيلم، لافتًا أنه تناقش الاستغلال الإيجابي لفكرة الحجر الصحي التي حدثت أثناء جائحة كورونا، مشيرًا انه يدرس في كلية الإعلام.