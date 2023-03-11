محمد رياض: بدأت حياتي الفنية بمشاركة قوية في مسلسل «الوسية»

روى الفنان محمد رياض قصة أول مشهد شارك فيه، مشيرًا إلى أنه كان في مسلسل «الوسية» مع المخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظ والسيناريست يسر السيوي عام 1990، والدور كان مشهدين وكان أول عام دراسة له بمعهد التمثيل، إذ كان تخرج في كلية العلوم والتحق بعدها بمعهد التمثيل، وطلب طاقم المسلسل طلاب المعهد للمشاركة فيه.

المشهد كان مع الفنان أحمد عبدالعزيز بطل المسلسل

وأوضح محمد رياض خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أن المشهد كان مع الفنان أحمد عبدالعزيز بطل المسلسل، وكان يؤدي دور ضابط، وأنه كان أول مشهد وأول دور له في حياته الفنية.

واعتبر رياض أن هذا المسلسل كان بداية قوية له، لافتًا إلى أن المشاهدين أحبوا هذا العمل بشدة، وتذكروا التتر الذي غناه الفنان محمد الحلو، وكتبه الشاعر الراحل سيد حجاب.