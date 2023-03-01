محمد رياض يُشارك في بطولة فيلم من تأليف ابنه عمر

كشف عمر رياض، ابن الفنان محمد رياض، عن أولى تجاربه في مجال التأليف، حيث انتهى مؤخرًا من مشروع سينمائي يحمل اسم «حجر إيجابي»، والذي يحمل توقيعه، ومن بطولة والده.

ونشر عمر رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر الفيلم، مُعلقًا عليها بقولها: «قريبًا فيلم حجر إيجابي.. بطولة محمد رياض.. تأليف عمر رياض.. إخراج علي الشربيني.. أول عمل من تأليفي».

رانيا محمود ياسين تهنئ ابنها

وحرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على تهنئة ابنها، بعد أولى تجاربها، مُعلقة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «ألف مبروك يا حبيبي ربنا يوفقك.. أول عمل لعمر ابني كمؤلف وسيناريو وحوار.. ألف مبروك يا قلبي يا رب يفرح قلبي بيك دايمًا يا حبيبي ربنا يحميك ويوفقك ويبارك فيك يا رب».

عمر رياض يدخل الفن بـ«أوضة وصالة»

يذكر أنّ عمر رياض، دخل عالم الفن، من خلال حكاية «أوضة وصالة»، ضمن مسلسل «نصيبي وقسمتك»، التي عُرضت في ديسمبر لعام 2021، وحظى بدور فعل واسعة من قبل الجمهور، ليُشارك بعدها في مسلسل «الحلم» تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.

وتدور أحداث مسلسل الحلم، في إطار درامي، حول سيدة مكافحة تقف مع زوجها وتكافح معه في الحياة، حيث يلقي العمل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات، ونقلهم إلى الحي الجديد.