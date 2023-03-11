وزير البترول: مصر ساهمت في تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من اللقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مؤسسات الأعمال والمؤسسات البحثية والفكرية والمسئولين بوزارة الطاقة ونواب الكونجرس الأمريكي، في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة.

ووفق بيان أصدرته وزارة البترول، اليوم السبت، جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنمية موارد الطاقة ودفع جهود خفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز في أعقاب مؤتمر المناخ Cop27، والعمل على دفع جهود التكامل الإقليمي في استغلال موارد الطاقة والغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط للمساهمة في تحقيق امن الطاقة.

جهود مصر في تأمين احتياجات أوروبا

وخلال لقاء المائدة المستديرة الذي حضره الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، ألقى «الملا» كلمة سلط فيها الضوء على جهود مصر في تأمين جانب من احتياجات أوروبا من الطاقة أثناء الأزمة العالمية استثمارا لدورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، موضحًا أن التحديات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية أثبتت أهمية الجهود المصرية الاستباقية منذ عام 2018 لإطلاق منتدي غاز شرق المتوسط وما نتج عنه من تكامل إقليمي فعال في تسريع وتيرة تنمية موارد الغاز وواستغلالها بالمنطقة.

وأشار وزير البترول، خلال اللقاء الذي حضره كبار المسئولين التنفيذيين بالشركات الأمريكية، أن التعاون والشراكات الاستثمارية يلعبان دورًا بارزا في إنجاح جهود مصر بمنطقة شرق المتوسط وتوفير المزيد من امدادات الطاقة وكذلك تسريع وتيرة الاستثمار في التحول الأخضر، موضحا أن مصر عملت بقوة منذ عام 2016 على تنفيذ استراتيجية شاملة للإصلاح في قطاع البترول والغاز وتطويره وتحديثه والتي صنعت تحولا إيجابيا وقصة نجاح كبيرة في قطاع الغاز الطبيعي من العجز إلى الاكتفاء والتصدير وتداول وتجارة الغاز إقليميا كمركز محوري، لافتًا إلى أن كل ذلك يمثل فرصة كبيرة امام الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر وتنمية أعمالها خاصة في قطاع الغاز الطبيعي الذي يتزايد عليه الطلب العالمي خاصة في ظل التحول الطاقي.

خفض الانبعاثات في صناعة البترول

وأكد أهمية الشراكات الحالية مع الجانب الأمريكي والشركات الأمريكية للإسراع بتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز والاسهام في توطين التكنولوجيا الخاصة بها في مصر، بما يتماشى مع ما قدمه مؤتمر المناخ Cop27 في مصر من تحولات إيجابية في هذا الصدد، من خلال مناقشات يوم إزالة الكربون التي وضعت صناعة البترول والغاز كمشارك في حلول التغير المناخي.

واستعرض اللقاء سبل الإسراع بوتيرة التعاون المشترك في اطار العديد من المبادرات التي تمثل أهمية لتوفير الخبرات والدعم التقني في مجال خفض الانبعاثات. وتطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات عمل منتدي غاز شرق المتوسط الذي تشارك فيه الولايات المتحدة كعضومراقب.

الملا يلتقي مع نائبين بالكونجرس الأمريكي

كما عقد المهندس طارق الملا لقاءين مع عضوي الكونجرس الأمريكي توماس كين وبيل كيتنج، حيث تم مناقشة سبل دفع التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة وخاصة التحول الطافي وإزالة الكربون، والدور الإقليمي الحالي لمصر كمركز لتجارة وتداول الطاقة.

وأكد الملا خلال لقاءيه بنائبي الكونجرس على أهمية ما قدمه مؤتمر المناخ Cop27 في مصر من مستجدات بشأن وضع صناعة البترول والغاز في دائرة حلول التغير المناخي في ضوء نتائج يوم إزالة الكربون بالمؤتمر، مؤكدا أهمية الإسراع بتوفير التكنولوجيا والتطبيقات اللازمة لخفض الكربون لدعم مصر والدول الأفريقية في مساعيها الجادة في هذا المجال، كما استعرض الاستراتيجية التي تنفذها مصر لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون في قطاع الطاقة والاستثمار في الطاقات الخضراء كالهيدروجين في ضوء المقومات التي تمتلكها مصر.

ويشارك في لقاء معهد ويلسون للفكر وعلى جانب اخر حضر المهندس طارق الملا في اللقاء الذي نظمه معهد ويلسون سنتر للفكر في واشنطن للوزير والذي يعد احد المؤسسات البحثية التي انشأها الكونجرس منذ عقود للمشاركة في معالجة القضايا والتحديات السياسية من خلال البحث والدراسات والحوار الفكري للعلماء لدعم السياسيين، وناقش اللقاء سبل مواجهة التحديات العالمية في مجالات تأمين الطاقة ومواجهة التغير المناخي.