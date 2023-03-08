وزير البترول يبحث مع رئيس شركة «بكتل» العالمية إقامة مشروعات بنية تحتية

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع براندن بكتل رئيس شركة بكتل العالمية الرائدة في مجال الهندسة وإنشاء المشروعات وإدارتها على مستوى العالم، خاصة في مجال الطاقة، وذلك بحضور مدير بكتل مصر المهندس كريم الدسوقي، على هامش مشاركة وزير البترول في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة المنعقد حالياً بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

واستعرض «الملا» مع رئيس بكتل، التعاون الجاري في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات في إطار خطط قطاع البترول لتعزيز بنيته التحتية ومشروعات القيمة المضافة وخفض الانبعاثات.

وعبر براندن بكتل، خلال اللقاء، عن سعادته بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات كبرى، مؤكداً حرص «بكتل» على تعزيز الشراكة مع القطاع في تنفيذ خططه ومشروعاته وفقاً لأعلى المواصفات العالمية.