عاجل.. قتلى وجرحى فى انفجار بمنطقة أمنية بمدينة مزار شريف الأفغانية

قالت وسائل إعلام أفغانية، إنَّ انفجار ضخم وقع صباح اليوم السبت، في المنطقة الأمنية الثانية بمدينة مزار شريف، مما أسفر عن وقوع عددا من الضحايا بين قتلى وجرحى.

الانفجار وقع عندما كان الصحفيون مجتمعين في برنامج إخباري

وذكرت وسائل إعلام أفغانية، أنَّ الانفجار وقع عندما كان الصحفيون مجتمعين في برنامج إخباري، لكن السلطات المحلية لم تصدر أي تصريحات عن ذلك حتى الآن.

وفي أبريل العام الماضي، استهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي، مسجد مزار شريف أثناء صلاة الظهر، وسط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 87 آخرين.